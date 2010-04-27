Правительство Крыма запретило брать деньги за вход на пляжи
Вопрос сдвинется с мертвой точки?
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«Нет закона, который не допускает людей к воде. Пляж должен быть открыт для всех. Я думаю, что мы сможем сдвинуть (вопрос) с "мертвой точки". Вопрос сложный, мы будем решать его поступательно», - заявил премьер автономии Василий ДЖАРТЫ после заседания крымского правительства во вторник.
В решении Совмина говорится, что беспрепятственный доступ туристов и жителей Крыма на пляжи является гарантированным государством правом граждан «на удовлетворение нужд путем бесплатного общего водопользования».
Правительство требует запретить брать плату с отдыхающих «за предоставление услуг пляжного сервиса, в том числе по прокату пляжного оборудования».
Органам местного самоуправления и райгосадминистрациям поручено привести свои решения по сдаче пляжных территорий в аренду в соответствие с постановлением Совмина.
Правительство рекомендовало милиции обеспечить защиту прав туристов в случае взимания с них платы при входе на пляжи.