Правительство Крыма запретило брать деньги за вход на пляжи

Совет министров Крыма запретил брать плату с отдыхающих за вход на пляжи полуострова общего пользования.

«Нет закона, который не допускает людей к воде. Пляж должен быть открыт для всех. Я думаю, что мы сможем сдвинуть (вопрос) с "мертвой точки". Вопрос сложный, мы будем решать его поступательно», - заявил премьер автономии Василий ДЖАРТЫ после заседания крымского правительства во вторник.

В решении Совмина говорится, что беспрепятственный доступ туристов и жителей Крыма на пляжи является гарантированным государством правом граждан «на удовлетворение нужд путем бесплатного общего водопользования».

Правительство требует запретить брать плату с отдыхающих «за предоставление услуг пляжного сервиса, в том числе по прокату пляжного оборудования».

Органам местного самоуправления и райгосадминистрациям поручено привести свои решения по сдаче пляжных территорий в аренду в соответствие с постановлением Совмина.

Правительство рекомендовало милиции обеспечить защиту прав туристов в случае взимания с них платы при входе на пляжи.