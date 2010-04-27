Модернизация ЧФ будет проводиться с учетом мнения Украины

Модернизация Черноморского флота России в Крыму будет проводиться с учетом мнения Украины, заявил главком ВМФ РФ Владимир Высоцкий.

"Безусловно, но я хотел бы сразу подчеркнуть: здесь никаких действий без учета существующих реалий, никаких действий без учета интересов Украины мы проводить не будем", - сказал Высоцкий журналистам, отвечая на вопрос ускорится ли переоснащение Черноморского флота в случае положительного решения по договору о продлении аренды базы в Севастополе.

Вместе с тем, главком ВМФ подчеркнул, что Россия и Украина понимают: "этот вопрос стоит и его надо решать".

Во вторник соглашение о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму приняла Верховная Рада Украины и Госдума. В среду его рассмотрит Совет Федерации.

РИА Новости