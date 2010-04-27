Тимошенко инициирует создание комитета защиты Украины

Оппозиция инициирует создание комитета защиты Украины, заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в комитете должны объединиться, отбросив амбиции, "здоровые политические силы".

ТИМОШЕНКО заявила, что главной целью комитета является отстаивание национальных интересов Украины, а также проведение досрочных парламентских выборов.

Лидер объединенной оппозиции призывает украинцев прийти 11 мая к парламенту, чтобы заставить власть денонсировать соглашение о продлении базирования в Крыму Черноморского флота до 2042 года, а также с требованием объявить выборы в Верховную Раду.

"С сегодняшнего дня они закрыли Верховную Раду, они не хотят, чтобы она работала вплоть до 11 мая, потому что черную работу они уже сделали. С сегодняшнего дня мы начинаем объезжать всю страну для того, чтобы люди, которые способны стоять за Украину, поддерживать Украину в такой тяжелый момент, чтобы имели возможность 11 мая, когда будут заходить эти предатели в Верховную Раду, собраться и стоять, пока они не денонсируют это соглашение, или пока не будут объявлены досрочные выборы", - сказала ТИМОШЕНКО.