Азаров: референдума по ЧФ не будет

Необходимости проводить референдум по вопросу размещения Черноморского флота России в Крыму после ратификации российско-украинского договора нет, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, передает УНИАН.

"Никакой необходимости после сегодняшнего голосования в Верховной Раде в проведении референдума нет", - сказал глава Кабинета министров.

Парламент ратифицировал соглашение о продлении после 2017 года на 25 лет пребывания в Крыму ЧФ РФ и принял закон "О государственном бюджете Украины на 2010 год".

Премьер заявил: социсследования показывают, что 60% граждан Украины поддерживают решение о продлении сроков пребывания ЧФ РФ.

"Ему нет альтернативы. Ратификация - это снижение цены на газ, а снижение цены на газ - это бюджет, бюджет реалистичный", - сказал АЗАРОВ.

Кабмин доволен результатами голосования в ВР.

"Мы, правительство, глубоко удовлетворены тем фактом, что Верховная Рада большинством голосов, а в любой цивилизованной демократической стране именно большинством голосов определяют политику государства, и никакие яйца, никакие демарши, никакие мордобои, никакие блокады не должны, по идее, помешать демократическому большинству принимать решения в интересах большинства народа", - сказал премьер.