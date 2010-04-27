14 мигрантов не пустили в Крым

Четырнадцать потенциальных незаконных мигрантов не пропустили через государственную границу Украины пограничники Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы за сутки, сообщила пресс-служба ведомства.

"У трех граждан Узбекистана и у гражданки Молдовы в паспортах выявлены поддельные отметки госпогранслужбы Украины о пересечении границы", - говорится в пресс-релизе.

Девяти мигрантам пограничники запретили въезд в Украину на срок от года до пяти лет.