14 мигрантов не пустили в Крым
11:21, 27 апреля 2010Крым
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Четырнадцать потенциальных незаконных мигрантов не пропустили через государственную границу Украины пограничники Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы за сутки, сообщила пресс-служба ведомства.
"У трех граждан Узбекистана и у гражданки Молдовы в паспортах выявлены поддельные отметки госпогранслужбы Украины о пересечении границы", - говорится в пресс-релизе.
Девяти мигрантам пограничники запретили въезд в Украину на срок от года до пяти лет.
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