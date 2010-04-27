Дума ратифицировала договор о ЧФ

Государственная дума России ратифицировала соглашение между РФ и Украиной о продлении базирования Черноморского флота в Крыму до 2042 года, передает УНИАН.

"За" проголосовали 410 депутатов Госдумы.

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ 21 апреля подписали соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом последующей пролонгации еще на 5 лет. Украина в обмен на это добилась сокращения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.

Оппозиционные партии в Украине заявили о неконституционности договора и обвинили ЯНУКОВИЧА в "сдаче" национальных интересов.