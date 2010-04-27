Дума ратифицировала договор о ЧФ
11:21, 27 апреля 2010Крым
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410 голосов за
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"За" проголосовали 410 депутатов Госдумы.
Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ 21 апреля подписали соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом последующей пролонгации еще на 5 лет. Украина в обмен на это добилась сокращения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.
Оппозиционные партии в Украине заявили о неконституционности договора и обвинили ЯНУКОВИЧА в "сдаче" национальных интересов.
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