Украина с бюджетом
10:56, 27 апреля 2010Крым
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Рада созрела
Верховная Рада одним голосованием - в первом чтении и в целом - приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2010 год".
"За" проголосовали 245 из 246 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Не регистрировались нардепы от НУ-НС и БЮТ, кроме тех, которые входят в состав коалиции.
Проект госбюджета представили министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и председатель бюджетного комитета ВР Николай ДЕРКАЧ.
Члены правительства слушали выступления стоя.
Президиум ВР забросан яйцами. Депутаты закрывают носы платками, поскольку в сессионном зале чувствуется неприятный запах после запуска дымовых шашек.
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