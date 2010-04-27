Украина с бюджетом

Верховная Рада одним голосованием - в первом чтении и в целом - приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2010 год".

"За" проголосовали 245 из 246 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не регистрировались нардепы от НУ-НС и БЮТ, кроме тех, которые входят в состав коалиции.

Проект госбюджета представили министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и председатель бюджетного комитета ВР Николай ДЕРКАЧ.

Члены правительства слушали выступления стоя.

Президиум ВР забросан яйцами. Депутаты закрывают носы платками, поскольку в сессионном зале чувствуется неприятный запах после запуска дымовых шашек.