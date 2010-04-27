Байкеров на парад в Севастополе не пустят

09:36, 27 апреля 2010
Крым
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Власть их любит, но ветераны важнее

Учасник XIII Міжнародного байк-шоу «Нічні вовки» в Севастополі. 10 липня
Власти Севастополя откажут байкерам в участии в параде Победы 9 мая, поскольку в городе, кроме парада, состоится шествие ветеранов, заявил руководитель севастопольской администрации Валерий САРАТОВ. 

«Мы не можем совместить прохождения людей с проездом мотоциклов... Я отказываю не потому, что не люблю байкеров, просто в этой ситуации на первом месте должны быть ветераны», - сказал чиновник на пресс-конференции. 

По словам САРАТОВА, ветераны отказались от предложения проехать на машинах по улицам Севастополя в День Победы.

«(Пойдут) из последних сил. Прохождение в Севастополе 9 мая - это для них высокая цель. Я ими горжусь. Надо иметь высокое состояние духа, чтобы преодолевать километр-полтора», - заявил губернатор.

Он добавил, что прохождения военной техники в городе-герое не будет.

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