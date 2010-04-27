Байкеров на парад в Севастополе не пустят
09:36, 27 апреля 2010Крым
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Власть их любит, но ветераны важнее
|© УНИАН
«Мы не можем совместить прохождения людей с проездом мотоциклов... Я отказываю не потому, что не люблю байкеров, просто в этой ситуации на первом месте должны быть ветераны», - сказал чиновник на пресс-конференции.
По словам САРАТОВА, ветераны отказались от предложения проехать на машинах по улицам Севастополя в День Победы.
«(Пойдут) из последних сил. Прохождение в Севастополе 9 мая - это для них высокая цель. Я ими горжусь. Надо иметь высокое состояние духа, чтобы преодолевать километр-полтора», - заявил губернатор.
Он добавил, что прохождения военной техники в городе-герое не будет.
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