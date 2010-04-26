Украина может потерять Крым - Тимошенко

Соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму после 2017 года на 25 лет ставит под угрозу независимость Украины, заявила лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО.

”Это (подписание соглашения) отбрасывает Украину назад на двадцать лет в Советский Союз. Независимость под угрозой. Я не хочу, чтобы наша страна попала под авторитаризм и контролируемую демократию. На кону - безопасность Европы и всего региона”, - цитирует прес-служба БЮТ слова ТИМОШЕНКО газете Financial Times.

Лидер оппозиции назвала согласие президента Виктора ЯНУКОВИЧА продлить базирование ЧФ РФ в Севастополе до 2042 года ”ужасной уступкой” и ”неконституционным” шагом.

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ 21 апреля подписали соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму до 2042 года с правом последующей пролонгации еще на 5 лет. Украина в обмен на это добилась сокращения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров. Госдума РФ и Верховная Рада Украины планируют ратифицировать договор на этой неделе.

По мнению ТИМОШЕНКО, Украина из-за ЧФ РФ может быть втянута в конфликтные ситуации. ”Мы можем автоматически быть втянутыми в одну из сторон конфликта. В худшем случае, мы можем потерять Крым”, - сказала она.

ТИМОШЕНКО заявила, что объединенный оппозиционный фронт попробует заблокировать соглашение, подписанное ЯНУКОВИЧЕМ, но признала, что пространство для маневра незначительное, поскольку президент контролирует исполнительную, законодательную и судебную власти.

По мнению лидера БЮТ, для западных союзников Украины, в частности США и Европейского Союза, ”крайне важно перестать закрывать глаза на то, как ЯНУКОВИЧ топчется по Конституции Украины и свободе слова”.