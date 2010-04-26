В Крыму ребенка укусила гадюка
10:30, 26 апреля 2010Крым
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Мальчик в реанимации
Ребенок попал в реанимацию после укуса степной гадюки в восточном Крыму. Жизнь мальчика вне опасности, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Инцидент произошел в селе Батальное.
"Мальчик играл во дворе возле дома. Он взял в руки степную гадюку и был укушен ею. Родители тут же вызвали "скорую", - говорится в пресс-релизе.
Четырехлетнего мальчика доставили в реанимационное отделение больницы.
Ребенку оказана медицинская помощь.
Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
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