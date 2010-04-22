Коммунисты отмечают день рождения вождя

Коммунисты возложили в городах, поселках, селах Крыма цветы к памятникам Владимира Ленина по случаю 140-й годовщины со дня рождения основателя советского государства, сообщает пресс-служба республиканского комитета Компартии.

В Симферополе красные гвоздики и тюльпаны к памятнику Ленина на центральной площади города пришли возложить коммунисты, комсомольцы, ветераны Великой Отечественной войны и труда.

Накануне активисты КПУ собрались в Симферополе на торжественное собрание. Звучали революционные песни, юноши и девушки в буденовках держали в руках плакаты периода Октябрьской революции и начала социалистического строительства и "представляли живые картины, воспроизводящие эпизоды революционной борьбы".

Лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ отметил "историческую роль и непреходящую значимость марксистско-ленинского учения". "Ленин сумел раскрыть сущность монополистического капитализма, а потому сделанные им теоретические выводы и оценки не утратили своей актуальности. Методы и приемы политической борьбы необходимо использовать для возвращения украинского общества на социалистический путь развития", - считает реском Компартии.