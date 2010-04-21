Крым взялся за язык в кинотеатрах

17:49, 21 апреля 2010
Крым
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В конце апреле пройдут слушания

Вопрос соблюдения права на просмотр фильмов в кинотеатрах на русском языке обсудят на депутатских слушаниях в Крыму 28 апреля, такое решение принял крымский парламент, передает УНИАН.

«За» проголосовали 76 из 89 депутатов, присутствовавших в сессионном зале Верховного совета Крыма на заседании в среду. Всего в ВС автономии 100 парламентариев.

Слушания пройдут в здании крымского парламента в Симферополе.

«В связи с тем, что вопросы соблюдения права граждан Украины на просмотр фильмов в кинотеатрах на русском языке являются предметом активного обсуждения и вызывают неоднозначный резонанс среди жителей автономии, предлагается провести в Верховной раде Крыма депутатские слушания», - говорится в пояснительной записке к решению.

Парламент поручил Совету министров Крыма подготовить и направить ему информационно-аналитические материалы «о состоянии дел в сфере киноиндустрии» региона и предложения для решения существующих проблем.

Кроме того, депутаты решили провести на полуострове 6-12 июня IV международной фестиваль «Великое русское слово». «За» проголосовали 67 из 89 парламентариев. Депутаты поручили крымскому правительству при формировании проекта бюджета автономии на 2010 год предусмотреть средства на мероприятия фестиваля.

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