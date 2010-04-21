Экс-премьер возглавил минтопэнерго

Верховный совет Крыма назначил министром топлива и энергетики региона бывшего руководителя Совета министров автономии Виктора ПЛАКИДУ, передает УНИАН.

"За" на заседании крымского парламента в среду проголосовали 79 из 89 депутатов, присутствовавших в сессионном зале. Всего в Верховном совете Крыма 100 парламентариев.

ПЛАКИДА с 7 апреля исполнял обязанности министра.

Его кандидатура внесена в парламент по представлению крымского премьера Василия ДЖАРТЫ.

ПЛАКИДЕ 53 года.

По образованию - инженер-электрик.

С октября 2004 по июнь 2006 года работал директором Крымской энергетической системы национальной компании "Укрэнерго".

С июня 2006 по март 2010 года руководил правительством Крыма.

19 марта ДЖАРТЫ заявил, что предлагал ПЛАКИДЕ возглавить минтопэнерго, но тот якобы отказался и собирается ехать в Херсон. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил председателем Херсонской областной администрации экс-спикера Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО, который работал с ПЛАКИДОЙ.