Янукович обменял газ на флот

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ подписали соглашение о продлении базирования Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет - до 2042 года, передает УНИАН.

Соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой Украины и Государственной думой России.

При этом предусматривается возможность пролонгации договора еще на 5 лет после 2042 года при согласии сторон.

«Мы приняли решение о дальнейшем пребывании ЧФ России, поскольку это было важно для наших российских коллег и друзей», - сказал ЯНУКОВИЧ после подписания соглашения в Харькове.

Он отметил, что благодаря этому договору российская сторона получила определенность касательно присутствия своей военной базы в Украине.

ЯНУКОВИЧ также заявил, что пребывание Черноморского флота в Крыму является положительным фактором для обеспечения безопасности и стабильности не только в черноморском регионе, но и на европейском континенте в целом.

МЕДВЕДЕВ со своей стороны отметил, что Россия, получив такие международно-правовые гарантии для своей военной базы, намерена вкладывать значительные инвестиции не только в развитие ЧФ, но и Севастополя.

Тем временем Россия будет продавать газ Украине на 30% дешевле.

Председатели правления «Газпрома» и «Нефтегаза Украины» Алексей МИЛЛЕР и Евгений БАКУЛИН подписали приложение к прошлогодним контрактам на 2009-2019 годы о купле-продаже природного газа и объемах и условиях транзита голубого топлива через украинскую территорию.

Президент России объяснил журналистам, что речь идет о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, а если цена голубого топлива в соответствии с определенной формулой будет больше 330 долларов, то скидка будет составлять 100 долларов.

ЯНУКОВИЧ отметил, что в течение десяти лет такая «газовая инвестиция» российской стороны будет составлять для Украины 40 млрд. долларов.

«Украина в течение ближайших десяти лет получит реальный инвестиционный ресурс, что, по подсчетам специалистов, будет составлять 40 млрд. долларов. Это очень важно в кризисный период», - сказал президент.

ЯНУКОВИЧ назвал договоренность «беспрецедентной в истории отношений между странами» и поблагодарил российского коллегу за поддержку.