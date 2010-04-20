Мэр Ялты - МЧС: не срывайте сезон!

Все коммунальные пляжи Ялты будут иметь паспорта готовности к началу курортного сезона, заявляет мэр города Сергей БРАЙКО в ответ на претензии крымского управления МЧС.

"Мы проводим плановую подготовку пляжей в обычном режиме, который не отличается от работ в 2009 году. Единственное отличие - подготовку к сезону приходится проводить в сложных экономических условиях, без утвержденного городского бюджета (бюджета нет, поскольку пока не утвержден госбюджет Украины - ред.). К началу курортного сезона все необходимые работы будут завершены, в том числе: обследование морского дна, подсыпка гальки. Завершится благоустройство пляжей", - цитирует БРАЙКО пресс-служба мэрии.

Городской председатель уверяет, что ялтинские коммунальные пляжи "остаются бесплатными". "Шлагбаумы или турникеты для перекрытия доступа устанавливаться не будут. Емкость пляжей не только не уменьшается, но увеличивается", - заявил мэр.

"По поводу материала, размещенного на сайте Главного управления МЧС Украины в Крыму, могу сказать одно - мы перед началом курортного сезона всегда обращаемся с просьбой к проверяющим из различных ведомств: взвешенно относиться к размещению официальной информации, чтобы она не сорвала курортный сезон и не отпугнула отдыхающих", - отметил БРАЙКО.

В сообщении пресс-службы крымского управления МЧС, в частности, говорится: "Со стороны Ялтинского исполкома продолжается передача городских пляжей в аренду субъектам хозяйственной деятельности, узаконивается проведенное строительство объектов сферы услуг, за счет чего уменьшается территория пляжей... Со стороны исполкома и организаций, которым переданы пляжные территории в пользование, не уделяется должного внимания обследованию и обеспечению уровня безопасности на пляжах, а вместо этого быстрыми темпами ведется застройка новыми и подготовка ранее сооруженных торговых точек к предстоящему курортному сезону".