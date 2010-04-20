Геологи увели у страны 300 тысяч

Прокуратура обвиняет в злоупотреблении служебным положением и должностном подлоге сотрудников государственного предприятия «Крымгеология», которые получили по фиктивным документам почти триста тысяч гривен. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Работники госпредприятия подписали подложные бумаги о том, что использовали в работе реагенты и трубы для бурения на сумму 280 тысяч гривен, выделенную национальной добывающей компанией. В действительности материалы не закупались и не использовались», - говорится в пресс-релизе.

Напомним, ранее весной прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-директора «Крымгеологии», который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, должностном подлоге и уклонении от уплаты налогов. Действия руководителя причинили государству тринадцать миллионов гривен ущерба.