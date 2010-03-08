Названы обладатели Оскара

Лучшим фильмом года Американская киноакадемия признала "Повелитель бури" (The Hurt Locker). 82-я церемония вручения премий "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе.

За главную статуэтку также боролись "Аватар", "Образование", "Невидимая сторона", "Район №9", "Бесславные ублюдки", "Тужься", "Серьезный человек", "Вверх" и "Мне бы в небо" - впервые с 1943 года в основной номинации были представлены не пять, а десять картин.

Режиссер "Повелителя бури" Кэтрин Бигелоу признана лучшим режиссером. Впервые в истории наград Американской академии "Оскар" в этой номинации присужден женщине.

Статуэтки за лучшие мужскую и женскую роли получили Джефф Бриджес ("Безумное сердце") и Сандра Баллок ("Невидимая сторона"), а за лучшие мужскую и женскую роли второго плана - Кристофер Вальц ("Бесславные ублюдки") и Моник ("Тужься).

Лучшей иностранной картиной стала аргентинская лента "Тайна в их глазах" режиссера Хуана Хосе Кампанеллы.

"Оскар" за лучший анимационный фильм получил "Вверх".

"Оскар" в номинации "Лучшая работа оператора" получил Мауро Фиоре за фильм "Аватар".

Лучший оригинальный сценарий создал Марк Боаль ("Повелитель бури").

(Все победители и номинанты на официальном сайте Киноакадемии)