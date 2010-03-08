Попытка попасть в общежитие через балкон закончилась трагедией

Молодой мужчина разбился в западном Крыму при попытке попасть в общежитие через балкон четвертого этажа, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о несчастном случае в поселке городского типа Новофедоровка поступила к спасателям утром 7 марта.

«Мужчина, 1983 года рождения, пытался попасть в здание через балкон сквозь оконное отверстие, так как входная дверь была закрыта. Не удержавшись, он сорвался. Врачи «скорой помощи» констатировали смерть», - говорится в сообщении МЧС.