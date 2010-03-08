МЧС предупреждает о сильном снеге в горах Крыма

Штормовое предупреждение объявлено на 8 и 9 марта в Крыму из-за сложных погодных условий, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

На территории автономии ожидается гололед, в горах – сильный снег.

Тем не менее, проезд по крымским дорогам, в том числе в районе Ангарского и Грушевского перевалов, свободен.

Непогода в воскресенье повредила линию электропередачи на востоке Крыма, из-за чего без света остались три села. Бригада электриков вела ремонтные работы. Электроснабжение восстановлено.