МЧС предупреждает о сильном снеге в горах Крыма
10:23, 08 марта 2010Крым
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Непогода обесточила три села
Штормовое предупреждение объявлено на 8 и 9 марта в Крыму из-за сложных погодных условий, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
На территории автономии ожидается гололед, в горах – сильный снег.
Тем не менее, проезд по крымским дорогам, в том числе в районе Ангарского и Грушевского перевалов, свободен.
Непогода в воскресенье повредила линию электропередачи на востоке Крыма, из-за чего без света остались три села. Бригада электриков вела ремонтные работы. Электроснабжение восстановлено.
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