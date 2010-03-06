150 бродяг нашли в Севастополе

150 бездомных обнаружили в Севастополе за два месяца 2010 года, тогда как за тот же период 2009 года - 87, сообщил директор коммунального учреждения «Севастопольский центр учета бездомных граждан» Александр ПЕТИН.

Двадцати помогли восстановить паспорта (в 2009 году - тринадцати). Двадцать направили в медицинские учреждения для лечения, из них трое определили в стационар.

Бездомных находят во время социального патрулирования. За два месяца провели 23 рейда.

Специалисты заявили о необходимости разместить павильон для организации пункта питания бездомных на пятом километре Балаклавского шоссе.

Кроме того, они настаивают на поиске помещений для работы с бездомными и освободившимися из мест лишения свободы и создании Центра социальной адаптации.

Управлению труда и социальной защиты населения рекомендовано разработать программу соцпомощи бездомным Севастополя и представить ее на утверждение в горсовет.