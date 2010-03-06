Женщинам к 8 марта предлагали горшки со смолой (фото)

«Ты - цветок, береги себя!» - акцию с таким названием провели в центре Симферополя в преддверии 8 марта активисты крымской антитабачной коалиции для привлечения внимания к проблеме женского курения.

Как говорится в сообщении пресс-службы коалиции «Крым без табачного дыма», мужчины поздравляли женщин с 8 марта и дарили цветы в горшках, при этом предлагая выбрать «естественный цветок или покрытый «смолой», но в «гламурном» горшке».

«Покрытые блестками розовые горшки символизировали рекламу табака, которой производители сигарет заманивают новых клиенток, молодых девушек, и подсаживают их на курение. Главная цель акции - привлечь внимание к проблеме женского курения и призвать власти страны запретить рекламу сигарет. Зачем рекламировать наркотик, который убивает? Зачем нам розовые горшки, в которых растут черные цветы?», - заявляют противники курения.

По их данным, в Крыму курит каждая шестая женщина.

«Всего раздали 50 горшков с цветами, кроме каждого шестого, который был выкрашен в черную краску», - говорится в пресс-релизе.

Женщины выбирали цветы без смолы.

Фото антитабачной коалиции