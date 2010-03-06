Пограничницы перед 8 марта постреляли из автоматов
В управлении трудятся 400 женщин
Соревнования по стрельбе среди женщин на Кубок начальника Азово-Черноморского регионального управления пограничной службы Украины организовали в преддверии 8 марта.
В них участвовали пять команд. Кубок достался информационному центру «Симферополь», сообщила пресс-служба управления.
Кроме того, член команды информцентра «Симферополь» прапорщик Наталья Николюк заняла первое место в стрельбе из пистолета Макарова. Это место достается ей второй год подряд. Николюк - потомственная пограничница.
Умение стрелять из пистолета и автомата демонстрироали команды Азово-Черноморского управления, опорного узла связи, информационного центра «Симферополь», управления симферопольского погранотряда и отдела погранслужбы «Симферополь».
В Азово-Черноморском управлении трудятся более четырехсот женщин в погонах, из них почти пятьдесят - офицеры.
Фото управления погранслужбы