Чего хотят женщины к 8 марта

Цветы, забота, ювелирное украшение, деньги и романтическое путешествие лидируют в рейтинге подарков, которые хотели бы получить женщины на 8 марта, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

Цветы, парфюмерию и косметику мужчины дарят чаще, чем этого хотят женщины.

Так, 26% женщин желают получить в подарок цветы, 32% мужчин планируют их подарить.

На втором месте в иерархии подарков у женщин - забота и внимание. Их ожидают 13%, лишь 6% мужчин планируют такой подарок.

6% женщин заявили, что им некому дарить подарки на 8 марта (5% мужчин сказали, что у них нет женщины, которой можно сделать подарок).

Наиболее неудовлетворенными являются потребности женщин в деньгах (6,7% женщин хотели бы получить их, на 2% меньше мужчин собираются дарить). Дом или квартиру хотят получить почти на 1% женщин больше, чем мужчин, которые намереваются делать такой подарок. Подобная ситуация с "хозяйственными мелочами".

8-17 февраля методом интервью опрошены 2032 респондента, которые проживают в 144 населенных пунктах областей Украины и в Крыму.

"По сравнению с 2003 годом уменьшилось количество мужчин, которые планируют дарить цветы (с 38% до 32%). С 2003 года существенно увеличилось количество женщин, которые ожидают от мужчин заботы и внимания (с 2% до 13%), количество мужчин, которые планируют именно такой подарок, увеличилось с 1% до 6%. Количество женщин, которые хотели бы получить в подарок деньги, увеличилось с 3% (в 2003 году) до 7% (в 2010-м). Увеличилось количество мужчин, которые могут позволить себе и планируют подарить женщинам романтическое путешествие. В 2003 году таких было лишь 3%, в 2010-м - 7%", - говорится в пресс-релизе.