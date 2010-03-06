Выборы предлагают провести в июне

Назначить на 27 июня 2010 года выборы в Верховный совет Крыма предлагает лидер фракции "Коммунисты" в крымском парламенте Вячеслав ЗАХАРОВ, сообщила пресс-служба республиканского комитета Компартии.

Для этого, отмечает депутат, нужно внести изменение в февральское решение ВС Крыма, в котором указано, что выборы пройдут одновременно с очередными выборами депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, дату проведения которых назначит Верховная Рада Украины.

ЗАХАРОВ внес проект в парламент, говорится в сообщении.

"Прошу включить вопрос в повестку дня девятой сессии и рассмотреть на пленарных заседаниях в марте 2010 года", - пишет депутат.

Ранее крымская организация КПУ обратилась с иском в окружной административный суд с просьбой признать недействительным решение парламента республики о назначении выборов в высший представительный орган автономии одновременно с местными выборами, дату проведения которых определит ВР.

16 февраля парламент страны признал утратившим силу постановление о назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей на 30 мая. Формальная причина - отсутствие госбюджета на текущий год.