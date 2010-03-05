Президенты Украины и России договорятся о будущем ЧФ РФ

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорятся о будущем Черноморского флота РФ, заявил глава украинского государства, передает УНИАН.

«История этого вопроса давняя. И всегда по этому вопросу договаривались отдельно президенты двух стран. И это с пониманием воспринималось и народом Украины, и России. Думаю, что и сейчас будет также», - сказал ЯНУКОВИЧ на совместной с МЕДВЕДЕВЫМ пресс-конференции в Москве.

МЕДВЕДЕВ отметил, что главы двух стран договорились проводить консультации по ЧФ РФ в будущем на основе действующего договора о базировании флота на территории Украины 1997 года.