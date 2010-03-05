Военные парады пройдут 9 мая во всех городах-героях Украины

Военные парады пройдут 9 мая - в День Победы - во всех городах-героях Украины, заявил президент Виктор ЯНУКОВИЧ, передает УНИАН.

«Военные парады состояться во всех городах-героях... У нас есть совместное (с Россией) понимание, что празднование Дня Победы должно быть совместным», - сказал ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ достигнута договоренность о праздновании 65-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне на территории России и Украины. Праздничные мероприятия будут синхронизированы.

МЕДВЕДЕВ заявил, что ветераны двух стран поддерживают активные связи, руководство Украины и России считает своим долгом сделать все возможное, чтобы помочь им достойно встретить День Победы.

МЕДВЕДЕВ сообщил, что во время переговоров ЯНУКОВИЧ предложил организовать специальный поезд, который привезет ветеранов двух стран друг к другу.

В Украине четыре города-героя: Киев, Керчь, Одесса и Севастополь.