Крымчанин продал знакомую в секс-рабство в Грецию

11:59, 05 марта 2010
Крым
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Девушку вернули, "сутенера" задержали

48-летнего безработного, который продал девушку в сексуальное рабство в Греции, задержали сотрудники милиции в крымском городе Щелкино, сообщает пресс-служба МВД. 

"Предварительно установлено, что он в 2000 году вывез в Грецию 18-летнюю безработную жительницу Щелкино и продал ее сутенерам для сексуальной эксплуатации", - говорится в пресс-релизе. 

Женщину вернули в Украину.

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