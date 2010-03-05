Крымчанин продал знакомую в секс-рабство в Грецию

48-летнего безработного, который продал девушку в сексуальное рабство в Греции, задержали сотрудники милиции в крымском городе Щелкино, сообщает пресс-служба МВД.

"Предварительно установлено, что он в 2000 году вывез в Грецию 18-летнюю безработную жительницу Щелкино и продал ее сутенерам для сексуальной эксплуатации", - говорится в пресс-релизе.

Женщину вернули в Украину.