Флот отмечает День сержанта

День профессионального сержанта отмечается в пятницу в береговых частях и на кораблях Военно-морских сил Украины в соответствии с приказом министра обороны, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

"Этот праздник определяет особую роль сержантского состава в создании современного и боеспособного украинского войска, олицетворяет процесс дальнейшей профессионализации Вооруженных сил Украины", - заявил начальник управления личного состава - заместитель начальника штаба командования ВМС контр-адмирал Игорь ТИМЧУК.

По его словам, на повестке дня в украинском флоте, как и во всех вооруженных силах страны, - переход на контрактную основу.

В пятницу на украинском флоте пройдут вечера чествования старшинского и сержантского состава с приглашением членов их семей. Командиры подразделений расскажут о вкладе старшин и сержантов в обучение и воспитание подчиненных. Будут продемонстрированы фильмы, отснятые в процессе повседневной деятельности частей.

По случаю Дня профессионального сержанта в подразделениях оформлены "Доски почета", где размещены фотографии и материалы о лучших старшинах и сержантах.

В местах дислокации соединений и воинских частей состоятся встречи старшин и сержантов со студентами.