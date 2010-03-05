Верховный суд не разглядел угрозы

Верховный суд (ВС) отменил приговор Апелляционного суда Автономной республики Крым в отношении активиста общественной организации "Народный фронт `Севастополь–Крым–Россия`" Семена Клюева.

В январе 2008 года Главное управление СБУ в Автономной республике Крым (АРК) возбудило в отношении этой организации уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). Ее представители Валерий Подъячий и Семен Клюев публично призывали присоединить Крым к России. В частности, Клюев обратился в Верховный совет Крыма с просьбой принять декларацию о воссоединении Крыма с Россией и объявить полуостров территорией, находящейся под юрисдикцией РФ.

11 декабря 2009 года Апелляционный суд АРК приговорил Семена Клюева к четырем годам лишения свободы за призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Учитывая преклонный возраст подсудимого – 68 лет, – судья Анатолий Трофимцов отложил приведение приговора в исполнение на два года. Валерий Подъячий в настоящее время находится в розыске.

Семен Клюев обжаловал приговор в Верховном суде. Его адвокаты доказывали, что он апеллировал к конкретному государственному органу – Верховному совету АРК, поэтому такое обращение нельзя трактовать как противоправное. Кроме того, по мнению адвокатов, обвинительный приговор противоречит практике Европейского суда по правам человека. В одном из своих решений Европейский суд указал, что демократия позволяет выдвигать и обсуждать любые политические программы, даже подвергающие сомнению существующий государственный строй – при условии, что эти программы не наносят ущерба самой демократии. ВС принял сторону защиты. Дело будет направлено на повторное рассмотрение в Апелляционный суд АРК.

По словам одного из координаторов организации "Севастополь–Крым–Россия" Святослава Компанийца, решение ВС может свидетельствовать о потеплении отношений между властью и пророссийскими организациями. "Конечно, на президента Виктора Януковича мы особенно не надеемся, но видим, что давление, которое осуществляла предыдущая `оранжевая` власть, заканчивается", – сказал он.

С Компанийцем не согласны представители правых политических сил. Так, глава севастопольского отделения Всеукраинского объединения "Свобода" Александр Болтян считает, что пророссийские организации Крыма не смогут рассчитывать на поддержку нового президента: "Виктор Янукович – прагматичный человек и заигрывать с сепаратистами не будет". Аналогичного мнения придерживается глава севастопольского отделения Молодежного союза "Наша Украина" Дмитрий Белоцерковец. "В прошлом году Василий Джарты (заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной раде) прямо заявил, что с крымскими сепаратистами сотрудничать нельзя, поскольку они вредят имиджу партии. Уверен, что ни нынешний, ни будущий президент не будут иметь с ними дела", – сказал господин Белоцерковец, пишет КоммерсантЪ-Украина.