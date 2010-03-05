Штормовое предупреждение объявлено в Крыму до воскресенья
09:12, 05 марта 2010Крым
0 0
Ожидается дождь со снегом
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на пятницу и субботу, 5 и 6 марта, из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
На территории автономии возможны сильные дожди с мокрым снегом и усиление северо-восточного ветра с переходом в северо-западный, порывы будут достигать 22 метров в секунду.
«Об ухудшении погодных условий извещены подразделения крымского управления МЧС и службы взаимодействия», - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter