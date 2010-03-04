Киев делает ставку в Крыму на строителя

Исполнять обязанности председателя крымской организации Партии регионов предложат депутату Верховного совета Крыма Владимиру КОНСТАНТИНОВУ. Такое решение президиума озвучит политсовет партии, заявил заместитель главы ПР Василий ДЖАРТЫ.

Совет пройдет в субботу, 6 марта, сообщила пресс-служба крымской организации.

"Состоится политсовет Партии регионов, на котором будет озвучено решение президиума политсовета партии: исполнять обязанности председателя Крымской республиканской организации Партии регионов будет депутат Верховного Совета АРК Владимир КОНСТАНТИНОВ, далее его кандидатура будет рассматриваться на пост главы крымского парламента", - сказал куратор Крыма по партийной линии в интервью газете "Крымская правда".

На вопрос, что будет с "регионалом" Анатолием ГРИЦЕНКО, который сейчас возглавляет парламент Крыма, ДЖАРТЫ ответил: "Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложит ему другой ответственный пост".

КОНСТАНТИНОВ считает, что "нужна смена руководства в парламенте Крыма", а правительство должно создать антикризисную программу, которая будет соответствовать программе ЯНУКОВИЧА "Украина для людей", при этом отразит специфику региона.

"Первая задача для крымской власти - это обновление всего руководящего актива... Ни для кого не секрет, что во многом с крымским руководством отождествляются те пороки, которые должны уйти вместе с "юлиной" властью. Поэтому стоит задача реформирования. Это болезненный процесс, но нужно его пройти - процесс обновления партии, кадров", - заявил он (интервью размещено на официальном сайте крымской парторганизации).

"Что касается лично меня, я готов и буду браться за все, работать в том направлении, которое укажет мне Виктор ЯНУКОВИЧ", - сказал КОНСТАНТИНОВ.

В середине сентября 2009 года президиум политсовета Партии регионов решил исключить депутата Верховной Рады Украины, лидера крымских "регионалов" Василия КИСЕЛЕВА из рядов политсилы за "причинение вреда ее репутации" и нарушение требований устава.

Позже КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов.

Временно исполняет обязанности руководителя крымской организации ПР "регионал", секретарь горсовета Ялты Алексей БОЯРЧУК.

1 марта 2010 года фракция блока "За Януковича!" в Верховном совете Крыма предложила ГРИЦЕНКО на пост председателя республиканской организации Партии регионов

Вместе с тем, ЯНУКОВИЧ может выдвинуть другую кандидатуру.

53-летний Владимир КОНСТАНТИНОВ является президентом корпорации "Укрросбуд", членом Партии регионов.