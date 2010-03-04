Киев разработал законопроект о статусе Севастополя

Проект закона Украины «О городе со специальным статусом Севастополь», разработанный в министерстве регионального развития и строительства, презентовали представители Кабинета министров.

Законопроектом вводится понятие «большой Севастополь», на территории которого создаются органы самоуправления - пять общин: Инкерманский горсовет, Севастопольский горсовет (территория юрисдикции - малый Севастополь, в пределах застройки), Балаклавский горсовет (ныне Балаклавский райсовет), Качинский поселковый совет и Орлиновский, или Байдарский сельсовет.

«Создается Совет большого Севастополя, на который передаются те полномочия, которые нерационально, нецелесообразно, или невозможно передать на уровень общин, то есть, на низший уровень», - сказал директор Департамента местного самоуправления и административно территориального устройства Юрий ГАНУЩАК журналистам в Севастополе.

Предполагается, что Совет большого Севастополя будет иметь собственный исполнительный орган, чего нет по всей Украине.

По словам ГАНУЩАКА, «предполагается создать одну государственную администрацию Севастополя - севастопольскую городскую администрацию, имеющую контрольные функции по отношению к местным органам самоуправления, плюс координационные полномочия относительно органов исполнительной власти, которые имеют территориальные отделения, прежде всего это «силовики», плюс определенные организационные полномочия по управлению, предусмотренные государством относительно госфункций».

На вопрос, как севастопольцы встретили законопроект, ГАНУЩАК ответил: «Была достаточно большая поддержка, хотя, городской совет Севастополя объективно не может откровенно быть заинтересован в этом законе, потому, что он перераспределяет ту властную структуру, которая на сегодня есть. Ряд сельских голов, Инкерманский городской однозначно «за», хотя все высказывали определенные предложения и замечания».

Проект разработан во исполнение плана мероприятий по реализации концепции реформы местного самоуправления, утвержденной правительством в июле 2009 года.

Законопроект должен пройти обсуждение в министерствах и ведомствах, «после чего окончательный документ идет на заседание Кабинета министров Украины, а дальше уже - политическое решение».

Верховная Рада IV созыва четыре раза принимала закон «О городе-герое Севастополе», однако президент каждый раз возвращал его в парламент, как не отвечающий Конституции Украины.