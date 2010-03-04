Российские и украинские скалолазы слетятся в Ласпи

Международный фестиваль по скалолазанию «Батилиман-2010» пройдет в Севастополе, в урочище Ласпи, 6-8 марта, сообщил УНИАН директор крымского горного клуба Евгений ГЛИБИН.

«Это большое событие для скалолазания, тем более, учитывая, что с этого года скалолазание включено в число олимпийских видов спорта», - сказал ГЛИБИН.

В фестивале ожидается участие более 130 российских и украинских спортсменов.

Фестиваль проводится для популяризация скалолазания как одного из направлений физической культуры, повышения мастерства.

Запланирована презентация новых скалолазных трас в районе проведения слета и экологическая акция по уборке мусора и очистке скальных валунов от граффити.

«Батилиман-2010» организован при поддержке Балаклавской районной государственной администрации Севастополя, комитета скалолазания при Федерации альпинизма и скалолазания Украины, крымского горного клуба и клуба скалолазания «Лаймвол».