Присоединять Севастополь к Крыму нецелесообразно - Куницын

Экономически и политически нецелесообразным считает включение Севастополя в состав крымской автономии председатель севастопольской администрации Сергей КУНИЦЫН.

«Есть целый ряд политиков, которые пытаются добиться, чтобы Севастополь вошел в состав Автономной Республики Крым. Я категорический противник этого. За четыре года я уже стал севастопольцем, и могу сказать, что и экономически, и политически это (измененять статус города) нецелесообразно», - сказал КУНИЦЫН в эфире региональной государственной телерадиокомпании.

По мнению чиновника, «как только Севастополь войдет в состав АРК, он сразу потеряет и в статусе, и в авторитете, и в бюджете, и во всем остальном».

«Крым, сам по себе, крайне, как республика, нестабилен», - считает он.

«Люди (в Севастополе) привыкли жить в условиях особого статуса. Надо его закрепить. Особый статус обусловлен пребыванием Черноморского флота России», - заявил КУНИЦЫН.