Горшки со смолой подарят крымчанкам к 8 марта

Антитабачная акция "Ты - цветок, береги себя", организаторы которой хотят привлечь внимание общественности к проблеме женского курения, пройдет 6 марта в Симферополе, сообщила пресс-служба коалиции "Крым без табачного дыма".

"В центре города волонтеры и члены коалиции будут поздравлять женщин с 8 марта и дарить цветы в горшках, при этом предлагая выбрать естественный цветок или покрытый смолой, но в "гламурном" горшке. Покрытые блестками розовые горшки символизируют рекламу табака, которой производители сигарет заманивают новых клиенток - молодых девушек - и подсаживают их на курение", - говорится в пресс-релизе.

"Зачем рекламировать наркотик, который убивает? Зачем нам розовые горшки, в которых растут черные цветы?", - спрашивает коалиция, которая объединяет экологов и медиков.