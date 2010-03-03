Янукович приостановил членство в Партии регионов
21:38, 03 марта 2010Крым
0 0
Азаров теперь главный
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ приостановил членство в Партии регионов и передал полномочия руководителя политической силы депутату Николаю АЗАРОВУ.
«ЯНУКОВИЧ приостановил членство в Партии регионов по требованию Конституции, так как он является президентом всей страны и всех украинцев. Партией и парламентской фракцией сейчас руководит АЗАРОВ», - сказала УНИАН заместитель главы администрации президента и одновременно зампредседателя Партии регионов Анна ГЕРМАН.
Она сообщила, что новый председатель и руководящие органы Партии регионов будут избраны на съезде политической силы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter