Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ приостановил членство в Партии регионов и передал полномочия руководителя политической силы депутату Николаю АЗАРОВУ.

«ЯНУКОВИЧ приостановил членство в Партии регионов по требованию Конституции, так как он является президентом всей страны и всех украинцев. Партией и парламентской фракцией сейчас руководит АЗАРОВ», - сказала УНИАН заместитель главы администрации президента и одновременно зампредседателя Партии регионов Анна ГЕРМАН.

Она сообщила, что новый председатель и руководящие органы Партии регионов будут избраны на съезде политической силы.