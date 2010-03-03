Янукович приостановил членство в Партии регионов

21:38, 03 марта 2010
Крым
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Азаров теперь главный

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ приостановил членство в Партии регионов и передал полномочия руководителя политической силы депутату Николаю АЗАРОВУ.

«ЯНУКОВИЧ приостановил членство в Партии регионов по требованию Конституции, так как он является президентом всей страны и всех украинцев. Партией и парламентской фракцией сейчас руководит АЗАРОВ», - сказала УНИАН заместитель главы администрации президента и одновременно зампредседателя Партии регионов Анна ГЕРМАН. 

Она сообщила, что новый председатель и руководящие органы Партии регионов будут избраны на съезде политической силы.

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