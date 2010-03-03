Заповедник изуродовали холмом

По факту повреждения Ялтинского горно-лесного заповедника в Крыму, где из-за отвала грунта из карьера на участке площадью сто на пятьдесят метров образовался искусственный холм, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба крымской прокуратуры.

"Усилиями "специалистов по ландшафтному дизайну" на территории заповедника образовалась искусственная насыпь высотой два метра. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения объекта природно-заповедного фонда", - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура оценивает нанесенный заповеднику ущерб в 170 тысяч гривен.

Площадь заповедника составляет 14,5 тысяч гектаров.