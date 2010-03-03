Крым вновь подорожает

Отдых в Крыму этим летом подорожает по сравнению с прошлым годом минимум на 10%, сообщила первый заместитель крымского министра курортов и туризма Марина СЛЕСАРЕВА.

«Цена у некоторых (пансионатов, отелей) - редких, конечно, - останется на прежнем уровне, у некоторых возрастет на 10-12%», - сообщила чиновник журналистам в Ялте после открытия международной ярмарки «Крым. Курорты. Туризм - 2010».

СЛЕСАРЕВА объясняет подорожание отдыха ростом цен на продукты питания.

На полуостров едут ностальгирующие курортники, желающие поправить здоровье и молодежь - любители активного отдыха.

«Крымский курортник - разный. Есть ностальгирующий, который никогда не променяет крымские красоты на пляжный отдых в Турции и Болгарии. Едут те, для которых важна ментальность, - они не хотят (отдыхать) за рубежом, не владеют языками. Едут те, которые знают, что две недели на ЮБК могут не сравниться по климатическим условиям с тремя месяцами, проведенными, например, в Краснодарском крае или на курортах Болгарии. Едут поправить здоровье и на грязевые курорты в Саках. Популярны активные формы туризма, едут за этим, в том числе москвичи любят это дело», - сказала СЛЕСАРЕВА.

Самый дорогой отдых в Крыму на южном берегу, самый дешевый - в западном регионе.

Курорты Краснодарского края России намерены удержать цены на уровне 2009 года.

«На выставке в Сочи, где были наши представители, они (россияне) говорили о том, что постараются удержать цены прошлого года», - отметила замминистра.