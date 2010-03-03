Отдых в Крыму подорожает на 10%

Цены на отдых в Крыму в этом году будут выше, чем в прошлом минимум на 10%, сообщила первый заместитель крымского министра курортов и туризма Марина СЛЕСАРЕВА.

«Цена у некоторых (отелей, пансионатов) - редких, конечно, - останется на прежнем уровне, у некоторых возрастет на 10-12 процентов», - сказала чиновник журналистам в Ялте после открытия международной ярмарки «Крым. Курорты. Туризм - 2010».

СЛЕСАРЕВА объясняет подорожание отдыха увеличением цен на продукты питания.

Самый дорогой отдых в Крыму на южном берегу, самый дешевый - в западном регионе.

На полуостров едут ностальгирующие курортники, желающие поправить здоровье и молодежь - любители активного отдыха.

Здравницы Краснодарского края России намерены удержать цены на уровне 2009 года.

«На выставке в Сочи, где были наши представители, они (россияне) говорили, что постараются удержать цены прошлого года. Удастся ли им это сделать - покажут выставки», - отметила замминистра.