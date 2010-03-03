Тимошенко отправили в оппозицию

Верховная Рада Украины выразила недоверие правительству Юлии ТИМОШЕНКО.

За резолюцию проголосовали 243 из 286 парламентариев, зарегистрированных в сессионном зале (172 депутата от Партии регионов, 7 - от БЮТ, 15 - от НУ-НС, 27 - от КПУ, 19 - от Блока Литвина и трое внефракционных), против - 10.

Большинство членов правительства намерены исполнять обязанности до назначения нового состава Кабмина. «Таким образом, Кабинет министров будет продолжать свою работу и иметь возможность принимать решения», - сказал министр юстиции Николай ОНИЩУК.

Фракция Блока Юлии Тимошенко перейдет в оппозицию, не дожидаясь формирования новой коалиции в парламенте, сообщил УНИАН заместитель ее лидера Андрей ШКИЛЬ.