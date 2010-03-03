Наркоман с пистолетом обокрал магазин в Севастополе

Жителя крымского города Саки, который, угрожая пистолетом, напал на продуктовый магазин в Севастополе и украл шесть тысяч гривен, задержали по горячим следам сотрудники милиции, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

"Вынув из кармана пистолет, парень направил его на продавца и начал требовать деньги. Женщина не растерялась, выбежала из магазина звать на помощь. Мужчина зашел за прилавок, забрал выручку - шесть тысяч гривен. Выйдя из магазина, он увидел продавца, крикнул, что это - ограбление, выстрелил в землю, а потом скрылся", - говорится в пресс-релизе.

Деньги планировал потратить на наркотики.

22-летний крымчанин арестован.

Он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотических средств. "В сентябре 2009 года совершил побег из поселения в Днепропетровской области, в котором отбывал наказания за преступления. Все это время находился в розыске", - отметила милиция.

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи "разбой".