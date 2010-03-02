Тасовать колоду в регионах начнут дней через десять

Кадровые перестановки в регионах не будут проводиться до формирования новой коалиции в парламенте Украины и назначения нового состава правительства, уверен председатель севастопольского городского совета, член Партии регионов Валерий САРАТОВ.

«Я общался с руководителем региональной политики администрации президента Украины СКУБАШЕВСКИМ, который сказал, что пока не будет создана коалиция, другими вопросами мы не занимаемся», - заявил САРАТОВ журналистам во вторник.

Он считает, что изменений в регионах нужно ждать «неделю - десять дней». «Я по большому счету уверен, что на этой неделе будет сформирована новая коалиция и на следующей неделе - новое правительство», - сказал регионал.