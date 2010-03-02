Украина - среди лидеров по выпуску детского порно

Украина находится среди европейских лидеров по производству и размещению в интернете детской порнографии, утверждает глава Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали Василий КОСТИЦКИЙ.

«Мне стыдно разговаривать с европейскими коллегами, потому что Украина уже вошла в тройку передовиков в кавычках производства детской порнографической продукции», - сказал КОСТИЦКИЙ на пресс-конференции в Симферополе.

Украинская порнопродукция, по скромным подсчетам, приносит около 100 миллионов прибыли ежегодно.

«Общий оборот порнографии в мире достиг ста миллиардов долларов. Детская порнография в Европе дает два миллиарда долларов прибыли. Министерство внутренних дел скромно оценивает прибыль украинских производителей детского порно в сто миллионов долларов», - сказал КОСТИЦКИЙ.

«В мире возле интернет-камер и компьютеров сидят 950 тысяч педофилов, которые активно ведут работу в поисках новых партнеров», - заявил чиновник.