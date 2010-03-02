«Черноморнефтегаз» не сумел продать конденсат на аукционе
Снижение цен не помогло
21 тысяча тонна газового конденсата государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" (Симферополь), выставленная четырьмя лотами на аукционе на Украинской межбанковской валютной бирже во вторник, не нашла покупателя, сообщила пресс-служба компании.
"Черноморнефтегаз" предлагал купить смесь газового конденсата Штормового месторождения северо-западного шельфа Черного моря и нефти Семеновского месторождения Керченского полуострова.
"Стартовая цена трех партий конденсата по 6 тысяч тонн была заявлена на уровне 5 тысяч гривень за тонну. Первоначальная стоимость одной тонны в четвертом лоте, объемом в 3 тысячи тонн, составила 4800 гривень. В ходе торгов ГАО снижало цену до предельно допустимой аукционными правилами - на 500 и 600 гривень. Тем не менее, покупателей не оказалось", - говорится в пресс-релизе.
Не проявила заинтересованность в приобретении конденсата и дочерняя компания "Нефтегаза Украины" - "Укргаздобыча", заявляет "Черноморнефтегаз".
"ГАО не располагает информацией о причинах отсутствия спроса на газовый конденсат у ДК "Укргаздобыча", обладающего перерабатывающим комплексом", - отмечается в сообщении пресс-службы компании.
"Черноморнефтегаз" входит в состав "Нефтегаза Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.
В настоящее время на балансе ГАО находится 17 месторождений.