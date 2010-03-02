88% крымчан не доверяют Раде

Только 2,6% украинцев доверяют Верховной Раде Украины, свидетельствуют результаты социологического опроса, обнародованные во вторник в Киеве.

В региональном разрезе наименее доверяют парламенту на Востоке Украины (92,6% респондентов), в Киеве (91,6%), на Юго-Западе (90,2%) и в Крыму (88,3%).

Наибольший уровень недоверия к ВР наблюдается среди граждан в возрасте от 25 до 39 лет.

”Среди всех властных институтов отечественный парламент пользуется фактически наименьшим уровнем общественного доверия: полностью не доверяют Верховной Раде 58,2% респондентов, в то время как полностью доверяют ей всего 2,6% украинцев”, - сообщила программный координатор отдела политического анализа Лаборатории законодательных инициатив Елена ЧЕБАНЕНКО на пресс-конференции.

Основными причинами недоверия к парламенту респонденты назвали коррумпированность депутатов (46,8%) и их неспособность принимать решения, направленные на развитие страны (32,6%).

Далее идут зависимость избранников от крупного бизнеса (31,6%), приоритет личных интересов депутатов над национальными (27,1%), слияние политики и бизнеса (26,7%), непрозрачность деятельности парламента (21,2%), некомпетентность депутатов (17,3%), низкие этические стандарты (14,4%), зависимость депутатов от других органов власти (12,2%).

Опрос компания TNS-Ukraine провела 4-11 февраля в более чем 80 населенных пунктах во всех регионах Украины.

Опрошены 1200 человек в возрасте от 16 до 75 лет. Погрешность выборки составляет +/-3%.