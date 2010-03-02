Севастополь среди аутсайдеров оплаты за коммуналку

Жители Украины в январе оплатили за жилищно-коммунальные услуги 2,8 млрд. грн., что составляет 69,9% от начисленных за этот период сумм, сообщил государственный комитет статистики Украины.

Самый высокий уровень оплаты за ЖКУ наблюдался в Киеве и Черниговской областях (95% - 84,7%), самый низкий – в Днепропетровской области и Севастополе (57,7% - 57,8%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в январе увеличились на 10,2%, по сравнению с январем 2009 года, и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составляли 444,2 грн.

В госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась в январе на 11,1%, по сравнению с декабрем 2009-го и на начало февраля 2010 года составляла 11746,2 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 2,9 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах страны.