Для 19% украинцев пример Россия, для 18% - Евросоюз (опрос)

У граждан Украины нет единого мнения по поводу того, какая модель социально-политического и экономического развития является наиболее эффективной для страны, свидетельствуют результаты социологического исследования, обнародованные во вторник.

24% граждан считают, что Украина должна иметь собственную модель развития, 19% ориентируются на модель России, 18% - стран Евросоюза, 10% - на модель Беларуси, 3,5% - на модель США, 2% - Китая, 11% не интересуются этим вопросом.

В западном регионе Украины наиболее эффективной считают модель стран ЕС (32%) или склоняются к собственной украинской модели (19%), в регионе центра и северного востока наибольшую поддержку имеет собственная украинская модель (25%), стран ЕС (19%), в регионе юга и юго-востока - собственная украинская модель (25%) и модель России (24%), в регионе Донбасса и Крыма - модель России (37%) или собственная украинская (26%).

На вопрос “Приходилось ли вам хоть когда-нибудь бывать в странах, которые сейчас являются членами ЕС, в США или Канаде?”, большинство опрошенных (85,7%) ответили “нет”, 14,3% -“да”.

Фонд “Демократические инициативы” и фирма “Юкрейниан социолоджи сервис” с 12 по 26 декабря 2009 года опросили 2010 респондентов по общенациональной выборке, представленной по таким характеристикам, как: пол, возраст, образование, тип и регион проживания.

Погрешность выборки не превышает 2,3%.