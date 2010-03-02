Литвин объявил о смерти коалиции

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН объявил о прекращении существования коалиции демократических сил в парламенте Украины, передает УНИАН.

«Коалиции как таковой нет», - констатировали на согласительном совете представители четырех фракций - Партии регионов, НУ-НС, Блока Литвина и КПУ, сказал ЛИТВИН.

«Я не буду вдаваться в правовую или политическую сторону дела», - добавил спикер.

По состоянию на 2 марта в аппарат парламента Украины не поданы документы депутатских фракций о создании в декабре 2008 года коалиции депутатских фракций в ВР «Национального развития, стабильности и порядка», сказал ЛИТВИН.

«В соответствии с Конституцией Украины и регламентом объявляю о прекращении деятельности коалиции депутатских фракций в ВР «Национального развития, стабильности и порядка», - заявил глава парламента.