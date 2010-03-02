Украинский пограничник отказался от узбекской «зелени»

Инспектор пограничного контроля отказался в Крыму от ста долларов взятки, которую ему предлагали два гражданина Узбекистана за несоставление протокола о нарушении правил пребывания в Украине, сообщила во вторник пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы.

"Граждане Узбекистана прибыли в Крым в прошлом году. По их словам, работали пекарями у частных предпринимателей. О том, что сроки пребывания в стране закончились, мужчины знали, но ничего не предприняли. Решили все уладить взяткой при прохождении паспортного контроля", - говорится в пресс-релизе.

29-летние мужчины предъявили документы, в одном из которых находилась стодолларовая купюра, при оформлении рейса "Симферополь - Ташкент" в симферопольском аэропорте 1 марта.

"За нарушение правил пребывания в Украине пограничники составили протоколы и наложили штраф. Документы на нарушителей переданы в прокуратуру", - сообщила пресс-служба ведомства.