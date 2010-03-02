Спикер Крыма не прочь возглавить автономных регионалов

Фракция блока «За Януковича!» в Верховном совете Крыма предлагает на пост председателя республиканской организации Партии регионов крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО.

«Прошло заседание фракции блока «За Януковича!», на котором единогласно поддержали мою кандидатуру», - сказал член Партии регионов во вторник журналистам в Симферополе.

Вместе с тем, руководитель «регионалов» Виктор ЯНУКОВИЧ может выдвинуть другую кандидатуру. «Лидер имеет право определять кандидатуры», - сказал ГРИЦЕНКО.

Если ЯНУКОВИЧ предложит не его, ГРИЦЕНКО обещает принять это решение. «Я - человек команды. Мы поддержим ту кандидатуру, которая будет предложена лидером партии», - сказал крымский спикер.

Дату конференции, на которой будет решаться вопрос об избрании руководителя, определит совет крымской организации ПР.

В середине сентября 2009 года президиум политсовета Партии регионов решил исключить депутата Верховной Рады Украины, лидера крымских «регионалов» Василия КИСЕЛЕВА из рядов политсилы за «причинение вреда ее репутации» и нарушение требований устава.

Позже КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов.

Временно исполняет обязанности руководителя крымской организации ПР «регионал», секретарь горсовета Ялты Алексей БОЯРЧУК.